Çintimar: "15 Temmuz şehitlerimizi anma koşusuyla sezonumuzu başlatmış olacağız"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenleyeceği basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci hakkında bilgi verip, atletizmde alınan son kararları değerlendirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenleyeceği basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci hakkında bilgi verip, atletizmde alınan son kararları değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:20 Kaynak: AA
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