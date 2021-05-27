Çintimar'a spor STK'larından tam destek

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Ahmet Bozan, göreve yeni gelmesine rağmen yaptığı çalışmalar ile Adana sporuna katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a, Adana ASKF ve Sporda STK Platformu adına "Hizmette Başarı Ödülü" verdi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ahmet Bozan, 35. yıldönümleri nedeniyle Sporda STK Platformu ve Adana ASKF birlikteliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a plaket takdim etmeyi kararlaştırdıklarını ifade ederek, "İl Müdürümüz gerçekten de kısa sürede kentimizde gönüllerde taht kurdu. Adana sporu ve amatör spora göstermiş olduğu alakanın yanı sıra hizmetleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Adana'nın, sporda daha iyi noktalara gelmesi adına elbirliğiyle güzel projelerin altına imza atacağımızı umut ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'da plaketi almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "ASKF Başkanımız Ahmet Bozan başta olmak üzere bu plaketi bana uygun gören herkese teşekkür ediyorum. Kimse şahısları sevmek zorunda değil ama kurumlara saygı göstermek zorunda. El ele vererek Adanamıza daha güzel hizmetler yapabilmenin mücadelesini vermemiz gerektiği kanısındayım. Bunu da başaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Engin Kanber, TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, MUSADER Başkanı Ragıp Okur, İl Hakem Kurulu Başkanı Cahit Kum, Saha Komiserleri Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Çetin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın, Hizmette Başarı Ödülü'nü hak ettiği görüşünde olduklarını belirterek, "Tek bir amacımız bulunmakta. O da Adana sporunun daha iyi noktalara gelmesi. Bunun gerçekleşmesi adına da her zaman işbirliği çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor" şeklinde görüş belirttiler. - ADANA