Cinven, Bayer'in zararlı böcek kontrol birimini 2,4 milyar avroya satın alıyor - Son Dakika
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Cinven, Bayer'in zararlı böcek kontrol birimini 2,4 milyar avroya satın alıyor

10.03.2022 14:36
Cinven, Bayer'in zararlı böcek kontrol birimini 2,4 milyar avroya satın alıyor

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, zararlı böcek kontrol birimini özel sermaye şirketi Cinven'e 2,4 milyar avroya satmak için anlaşma imzaladı.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, zararlı böcek kontrol birimini özel sermaye şirketi Cinven'e 2,4 milyar avroya satmak için anlaşma imzaladı.

Bayer AG'den yapılan açıklamada, şirketin zararlı böcek kontrol işinin merkezi İngiltere'te bulunan Cinven'e satılması konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Satış fiyatının 2,4 milyar avro (2,6 milyar dolar) olduğu aktarılan açıklamada, satışın Bayer'in temel tarım işine daha fazla odaklanmayı sağlayacağı ifade edildi.

Bayer, 2021'de, tarım sektörü dışından büyük müşterilere haşere, hastalık ve yabancı ot kontrol ürünleri satan ve 800 kişiye istihdam oluşturan çevre bilimi birimini elden çıkaracağını duyurmuştu.

Alman şirketin söz konusu birimi, satışlarını 2021'de yüzde 3 artırarak 1,1 milyar avroya yükseltmişti.

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England, Alman, Bayer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cinven, Bayer'in zararlı böcek kontrol birimini 2,4 milyar avroya satın alıyor - Son Dakika


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