Son Dakika Haberleri: CIO’lar Arçelik’in akıllı ekranları ile buluştu
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CIO’lar Arçelik’in akıllı ekranları ile buluştu

48 dakika önce

CIO dergisi tarafından düzenlenen CIO Kahvaltıları serisinde finans ve sigorta dünyasının öncü şirketlerinin IT karar vericileri, Arçelik Kurumsal Çözümler ekibi ile bir araya geldi.

CIO’lar Arçelik’in akıllı ekranları ile buluştu, System.String[]

CIO dergisi tarafından düzenlenen CIO Kahvaltıları serisinde finans ve sigorta dünyasının öncü şirketlerinin IT karar vericileri, Arçelik Kurumsal Çözümler ekibi ile bir araya geldi.

Arçelik A.Ş., Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:02 
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