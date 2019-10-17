CIO’lar Arçelik’in akıllı ekranları ile buluştu
48 dakika önce
CIO dergisi tarafından düzenlenen CIO Kahvaltıları serisinde finans ve sigorta dünyasının öncü şirketlerinin IT karar vericileri, Arçelik Kurumsal Çözümler ekibi ile bir araya geldi.
CIO dergisi tarafından düzenlenen CIO Kahvaltıları serisinde finans ve sigorta dünyasının öncü şirketlerinin IT karar vericileri, Arçelik Kurumsal Çözümler ekibi ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:02
YÖK Başkanı Saraç: Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden ihraç edildi Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır