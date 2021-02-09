Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

09.02.2021 01:27
Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde cip sürücüsü  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü Yılmaz Altınbaş yaralandı.

Kaza gece yarısı meydana geldi. Esentepe istikametinde seyir halinde olan Yılmaz Altınbaş yönetimindeki 54 RF 646 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Yuvarlanan cip zeytin ağacına çarpması sonucu durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Altınbaş, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kaynak: DHA

Pamukova, Kaza, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği fotoğraf Avrupa basınında geniş yer buldu
00:38 Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililerden tepki! CHP'li Engin Altay'ın yanında yer almıştı
00:28 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi
00:12 Başörtüsü yüzünden öldürülen Mahsa Amini'nin ardından İranlılar sokağa döküldü
00:14 Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan akılalmaz tavsiye: Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır
23:48 Oyuna girer girmez kırmızı kart gören Antalyaspor'un yeni transferi Nakajima annesini çok üzdü
23:12 Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı
23:02 Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler
22:35 Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi
22:30 İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 03:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement