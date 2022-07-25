CİP ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÜZERİNDE GELİN ALMAYA GİTTİ - Son Dakika
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CİP ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÜZERİNDE GELİN ALMAYA GİTTİ

25.07.2022 18:25

KARABÜK'te yaşayan Erkan Kısmet, gelin arabası olarak süslediği cipi arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti.

KARABÜK'te yaşayan Erkan Kısmet, gelin arabası olarak süslediği cipi arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti. Cipin tamir edilmesinin ardından gelin alınarak düğün salonuna gidildi.

Karabük'te, Erkan Kısmet cipini gelin arabası yapmak için süsledi. Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Erkan Kısmet'in aracı arızalanarak yolda kaldı. Erkan Kısmet, gelini bu mutlu günlerinde daha fazla bekletmemek adına bir çekici çağırdı. Cip çekiciye yüklendi ve gelin almaya konvoy eşliğinde gidildi. Gelin arabasını çekici üzerinde gören İlknur Kısmet ve yakınları şaşırdı. Cipin evin önünde tamir edilmesinin ardından gelin ve damat araca binerek düğün salonuna gitti. Yolda kalmasına rağmen çekici üzerinde gelin almasına gitmesi sorulan Erkan Kısmet, Yine de başardık dedi.

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Kaynak: DHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİP ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÜZERİNDE GELİN ALMAYA GİTTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: CİP ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÜZERİNDE GELİN ALMAYA GİTTİ - Son Dakika
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