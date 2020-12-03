'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor' - Son Dakika

'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor'

03.12.2020 11:20
'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor', System.String[]

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taş, "Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taş, "Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor. Bu yüzden de tekrarlayan düşük ya da tüp bebek başarısızlığı yaşayanlara, sperminde morfolojik bozukluk bulunanlara mutlaka çip bebek yöntemini tavsiye ediyorum" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taş, kısırlık tedavisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Sperm kalitesinde yaşanan sorun nedeniyle tüp bebek uygulamalarında sonuç alınamayan durumlarda 'çip bebek' yöntemine başvurulduğunu kaydeden Taş, "Sperm sayı ve hareketliliğindeki azalma olması, doğal yollardan gebelik şansını düşürüyor. Tüp bebekle tedavi sırasında bu sorun saptandığında 'Çip bebek' olarak bilinen tedavi uygulanıyor. Böylece gebelik oranını yüzde 40 oranında artırmak mümkün hale geliyor" dedi.

SAĞLIKLI SPERMLER SEÇİLİYORHarvard Üniversitesi'nde bir Türk profesör tarafından geliştirilen 'Mikro Akışkan Çip Teknolojisi' sayesinde sağlıklı spermleri toplamanın kolaylaştığını ve başarılı hamilelik ihtimalinin arttığını anlatan Taş, 'çip bebek' yöntemi ile ilgili, "Çip bebek olarak bilinen bu yöntemde, mikro akışkan çip teknolojisi kullanılarak daha sağlıklı ve doğala en yakın DNA yapısı en iyi kalitede olan spermler seçiliyor. Bu yöntemde, spermin döllenme sırasındaki yaşadığı süreci yaşaması sağlanıyor diyebiliriz. Çiplerinin genişliği yarım milimetreden küçük olan mikrokanalcıklara, özel üretilen solüsyon konuluyor, sonra da bu solüsyona spermler bırakılıyor. Spermler tıpkı rahimde olduğu gibi, bu kanallardayken yumurta hücresine ulaşmaya çalışıyor ve bu kanalları geçmeye çalışıyor. Yarım saatlik süre boyunca sağlıksız olan spermler bu kanalcıklara takılırken DNA'sı kaliteli olanlar kanalcıkları geçerek karşı bölümde toplanıyor. Seçilen bu spermler ile yapılan mikroenjeksiyon yönteminde başarı daha yüksek oluyor" diye konuştu.TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERDE DE KULLANILIYOR

Tekrarlayan tüp bebeği başarısızlıklarında temel nedenlerden biri olan sperm faktörüne bağlı sorunların da bu yöntemle aşılabildiğini vurgulayan Taş, bu yöntemin kısırlık sorunu yaşayan her çifte uygulanmadığını belirtti. Taş, "Çip bebek yöntemi uygun hastalarda kullanılıyor. Tüp bebek başarısızlığı olanlarda, sperm morfolojisi, yani yapısı bozuk olanlarda ve aynı zaman da tekrarlayan düşüğü olanlarda çok faydasını görmekteyiz. Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor. Bu yüzden de tekrarlayan düşük ya da tüp bebek başarısızlığı yaşayanlara, sperminde morfolojik bozukluk bulunanlara mutlaka çip bebek yöntemini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.


'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor'
'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor'

Kadın Hastalıkları, Mustafa Taş, Tüp Bebek, Doğum, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor' - Son Dakika


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