Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarpan cipteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarpan cipteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölmarmara-Salihli karayolu Alaşehir Çayı yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli yönüne giden Behzat Kurtoğlu (43), kullandığı 45 AEC 581 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip savrulup, yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı. Otomobil sürücüsü Kurtoğlu, yanındaki eşi İnci Kurtoğlu ve kızı Esma Dilay Kurtoğlu (2) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:31 Kaynak: DHA
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