Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı

10.07.2023 19:51

Bir cips fabrikasında çekilen hijyenden uzak görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'n bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin 2020 yılında yurt dışında çekildiğini ve yeniymiş algısı oluşturmak istendiğini ifade etti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Bir cips fabrikasında çekilen görüntülerde, ciplerin yerlere döküldüğü ve bir çalışanın da kürekle onları topladığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'n bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin eski ve yurt dışında çekildiğini açıkladı.

2020'DE RUSYA'DA ÇEKİLMİŞ

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan cips fabrikası görüntülerinin güncel olmadığı, 2020 yılından beri Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. 'Güncel ve Türkiye'de çekilmiş' algısı oluşturmak için servis edilen haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı
19:41 Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı
19:15 Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
19:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelerine başladı
18:00 Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi
17:28 'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti
17:26 Alkol şişelerini atarak 4 kişi dükkandan kovan "Tekel savaşçısı Ahmet Abi" hayatını kaybetti
16:49 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vuran an! Başpehlivan Zeybek'in eşi ilk kez konuştu
16:45 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vuran an! Başpehlivan Zeybek'in eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 19:56:54. #1.11#
SON DAKİKA: Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement