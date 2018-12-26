Son Dakika Haberleri: Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 2 Yaralı

44 dakika önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Isparta karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fehmi Sıkar idaresindeki 31 FS 406 plakalı cip, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 BG 690 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Ünal ve Hasan Atal ile cipte yolcu olarak bulunan Sami Akbulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Ünal, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü Fehmi Sıkar ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Beyşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:08 Kaynak: DHA

Beyşehir, Güncel
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