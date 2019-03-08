Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 5 Yaralı
1 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafapaşa
yolu istikametinden Ürgüp istikametine seyreden 50 UB 785 plakalı otomobil karşı istikametten gelen 50 UT 369 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen 50 UB 785 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile Ürgüp Mustafapaşa yolu trafiğe kapandı. Polis
ekipleri kaza ile ilgili yaptığı incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.
(Şerif Taşar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
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