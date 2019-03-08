Son Dakika Haberleri: Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 5 Yaralı

Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 5 Yaralı

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Cip ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü: 5 Yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafapaşa yolu istikametinden Ürgüp istikametine seyreden 50 UB 785 plakalı otomobil karşı istikametten gelen 50 UT 369 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen 50 UB 785 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile Ürgüp Mustafapaşa yolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili yaptığı incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

(Şerif Taşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Nevşehir, Ürgüp, Güncel
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