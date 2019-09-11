Son Dakika Haberleri: Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

2 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kumluca- Kemer karayolunun Çamyuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şevik'in kullandığı 07 TDT 78 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşısına geçerek, Hakan Koşan'ın kullandığı 07 CIK 54 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Mehmet Şevik ile aynı araçta bulunan Adem Karaoğlu ve Bayram Çevik ile diğer aracın sürücüsü Hakan Koşan yaralandı.
Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.


Mehmet Şevik, Kumluca, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı
Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı Selçuk Özdağ, kaç vekilin Davutoğlu ile hareket ettiğini açıkladı Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]