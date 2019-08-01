Son Dakika Haberleri: Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

3 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise olay yerinde kavga çıktı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Köseköy Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 41 FM 066 plakalı cip, iddiaya göre önünde ilerleyen İsmail Şahin yönetimindeki 41 K 0445 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip takla atarak orta refüjdeki yol tabelasının ayağına çarparak dururken, otomobil ise yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cipten fırlayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından cipten çıkarılan 3 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZA SONRASI KAVGA
Olay yerinde, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada cipte bulunan kişilerin, kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi polis tarafından kelepçe takılarak ambulansa götürüldü. Kavga, kelepçeli kişiyi taşıyan ambulansın olay yerinden ayrılmasının ardından polis tarafından önlendi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kocaeli
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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