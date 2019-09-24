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Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

16 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil ile çarpışması sonucunda meydana Gelen kazada iki kişi yaralandı.

Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil ile çarpışması sonucunda meydana Gelen kazada iki kişi yaralandı.


Kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesi miralay mümtaz caddesi nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Başal idaresindeki 41 PL 827 plakalı cip, caddede "U" dönüşü yapmak isteyen Kazım M. yönetimindeki 41 JB 081 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kazım M. ve içerisinde bulunan Erdan K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kusa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından çekici yardımı ile kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:02 Kaynak: İHA
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