Cip ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cip ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Cip ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

50 dakika önce

Esenyurt'ta TEM Bağlantı Otoyolunda bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cip ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta TEM Bağlantı Otoyolunda bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.


Kaza, 00.30'da Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ç. idaresindeki 34 RS 2744 plakalı cip ile Ümit B. idaresindeki 34 JU 536 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 RS 2744 plakalı cipte bulunan Mehmet Fatih G. İsimli kişide yaralandı.


Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan Mehmet Fatih G'yi sıkıştığı yerden çıkardı.


Kazada yaralanan 2 sürücüde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak
Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cip ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]