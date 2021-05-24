Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

24.05.2021 18:31
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada, System.String[]

SİVAS'ta, kontrolsüz kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, kontrolsüz kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sık sık kazaların yaşandığı kontrolsüz kavşaktaki kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 49'uncu ve 37'nci sokakların birbirine bağlandığı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sıklıkla kazaların olduğu kontrolsüz kavşakta, Hacı İsmet Karakaya yönetimindeki 58 BC 273 plakalı cip ile Duygu Arslan idaresindeki 58 ABK 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar, park halinde bulunan 58 NZ 214 plakalı hafif ticari araç ile 50 AAL 741 plakalı pikaba da çarparak hasara yol açtı. Kazada otomobil sürücüsü Duygu Arslan ile yanındaki Kübra Arslan yaralandı. Diğer araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Duygu Arslan, Otomobil, Sivas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


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