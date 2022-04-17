Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

17.04.2022 16:55

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'de cip ile panelvanın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de cip ile panelvanın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 41 HR 215 plakalı Toyota marka cip ile karşıdan gelen E.G. idaresindeki 34 PL 6172 plakalı Hyundai marka panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka panelvanın sürücüsü E.G. aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 17:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement