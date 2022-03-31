Cip ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Cip ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

31.03.2022 21:34
Cip ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ciple ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ciple ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAP 804 plakalı cip ile 37 T 3004 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşa müdahalesi ayakta yapıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cip ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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