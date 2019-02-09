Son Dakika Haberleri: Cip, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Cip, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

38 dakika önce

UŞAK'ta, kamyona arkadan çarpan cipin sürücüsü çiftçi Bilge Demirel (42) yaşamını yitirdi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Cip, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
UŞAK'ta, kamyona arkadan çarpan cipin sürücüsü çiftçi Bilge Demirel (42) yaşamını yitirdi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza,  Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir yönüne giden çiftçi Bilge Demirel yönetimindeki 64 NF 900 plakalı cip, Sefer Arslan yönetimindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarpıp, takla attı. Kazada, cip sürücüsü Demirel ile aracındaki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34) yaralandı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Araçta sıkışan Bilge Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra 3 yaralı, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

Selçuklu, Uşak, Güncel
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