Cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da hızla gelen cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp, devrildi. Bir motosiklet sürücüsünün cipin altında kalmaktan şans eseri kurtulduğu kazada, 3 kişi yalandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. M.N.E.'nin yönetimindeki cip, kırmızı şıkta bekleyen Burak K. ile Ahmet K.'nin kullandığı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip devrilirken, bir motosikletli aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada sürücüler M.N.E., Burak K. ve Ahmet K. yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.