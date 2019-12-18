Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı - Son Dakika

Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı

6 saat önce

BOLU'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı, System.String[]

BOLU'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Akçaalan köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuğsel Yıldız yönetimindeki 74 AG 421 plakalı cip, önce kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız yönetimindeki 14 DJ 450 plakalı otomobile, ardından da Adil Öztürk yönetimindeki 14 AD 763 plakalı minibüse çarptı. Cip, refüje çarparak dururken, savrulan minibüs ise trafik lambası direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Adil Öztürk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.


Abdullah Yıldız, Akçaalan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:36 Kaynak: DHA
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