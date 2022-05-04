Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi - Son Dakika
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Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi

04.05.2022 10:43

Bağcılar'da yaşanan kazada, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen bir cip yayaya çarptı. Kazadan sonra cipin sürücüsü ve yaya arasında yaşanan arbede çevredekiler tarafından güçlükle önlendi.

Bağcılar'ın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

ARACIN ÇARPTIĞI YAYA İLE SÜRÜCÜ KAVGA ETTİ

Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası

Bağcılar, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi - Son Dakika


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10:43 Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi
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SON DAKİKA: Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi - Son Dakika
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