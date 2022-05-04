Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi - Son Dakika

Bağcılar'ın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

ARACIN ÇARPTIĞI YAYA İLE SÜRÜCÜ KAVGA ETTİ

Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.