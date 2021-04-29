'Çip krizi' nedeniyle ikinci el araç fiyatları artabilir

-Gaziantepli galericiler, çip krizinin ikinci el araçlarda bayramdan sonra fiyatı arttıracağını söyledi

GAZİANTEP - Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle üretimlerini azaltırken, Gaziantepli galericiler bu durumun 2. el araçlarda bayramdan sonra fiyatı arttıracağını söyledi.

Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ve satışların düşeceğini vurguladı. Gaziantepli galericiler ise, çip tedariğindeki sorunların devam etmesi halinde ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 artabileceğini vurguladı.

Korona virüsün dünya otomotiv sektörüne etkileri yayılarak devam ediyor. Salgın sonrası elektroniğe olan talepten doğan çip krizi büyüyerek oluşturduğu sorunları arttırmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri üretim adetlerini düşürürken, bazıları fabrikalarında üretimi tamamen durdurdu. Dünya çapında teknoloji ve otomotiv sektörünü sarsan yarı iletken çip krizi büyümeye devam ederken, ilk 3 ayda rekor satışlarla başlayan Türkiye otomotiv pazarı da durumdan etkilenebilir.

Galericiler fiyatların artacağını öngörüyor

Gaziantep'in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı'ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış yaşanabileceğini söyledi.

Galerici Turgay Gümüş bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, "Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor. Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz" dedi.

"Çip krizi devam ederse bayram sonrası fiyatlar artar"

Galerici Ali Koyuncu ise, çip krizinin sürmesi halinde fiyatlarda artış yaşanacağını ifade ederek, "Çip krizi dolayısıyla ikinci elde bir yükselme olacak gibi çünkü sıfır araçların üretimini etkiliyor. Sıfır araç üretimi durma noktasına geldi. Bu durum ikinci elde fiyat artışına neden olacaktır. Bayramdan sonra ikinci elde büyük bir fiyat artışı beklemekteyiz. Çip tedariğindeki sıkıntılar, pandemi ve kapanmayı da düşündüğümüzde fiyatların artması kaçınılmaz görülüyor" diye konuştu.

Çip otomobilin neresinde kullanılıyor

Marka ve modele göre sayı değişmekle birlikte genel olarak araçlarda, ECU denilen motorun kontrol merkezi, infotainment denilen aracın içerisindeki ekranları ve bilgi-eğlence sistemlerini yöneten işlem platformu ve eğer sahipse aracın sahip olduğu otonom sürüş özelliklerini yönetecek yüksek performanslı platform gibi yerlerde çipler kullanılıyor.