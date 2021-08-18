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Çip krizinde yeni gelişme! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretime ara verdi - Son Dakika

Çip krizinde yeni gelişme! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretime ara verdi

18.08.2021 07:15

Otomotiv sektöründe büyük sorunlara yol açan çip krizi, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Daha önce tedarikteki sıkıntılar yüzünden üretimi durduran Ford, Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara verdi. Almanya'nın otomotiv sektöründeki liderliği nedeniyle Köln'deki fabrikaya önemli bir konumda olduğu gözüyle bakılıyor.

Salgın dönemiyle birlikte hem birinci el hem de ikinci elde ciddi bir talep patlaması yaşayan otomotiv sektörü, arkasından gelen çip krizi nedeniyle zora düştü. Dünyanın önde gelen birçok otomotiv markası, çip krizinden kaynaklı olarak üretimi durdurma kararı aldı. Çip tedarikinin sağlanmasıyla birlikte yeniden üretimine başlayan Ford, bir kez daha üretim durdurma kararı aldı. Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak verdi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE GECİKTİRDİLER

Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi.

DAHA DA UZUN SÜREBİLİR

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Ford'un Köln tesislerinde yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 5 bini, şirketin Fiesta modelinin üretimini gerçekleştiriyor.

ALMANYA İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Bu arada, son aylara damgasını vuran çip krizinin otomotiv sektörünü etkilemesi ve üretim bantlarını teker teker durdurması dikkati çekiyor. Analistler, Almanya gibi otomobil üretiminde ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için çip krizinin "hayli kritik" olduğuna vurgu yaparak, çip tedarikinin bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmadığını belirtiyor.

YENİ SORUNLARLA KARŞILAŞILABİLİR

Hem karmaşık üretim yapısı hem de ham maddesinden başlayarak üretiminin zaman almasının çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına sebep olabileceğine işaret ediliyor. 2021 boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesini öngören analistler, üretilen ancak kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv şirketleri, hatta ülkeler arasında sorunlar yaşanabileceğini belirtiyor.

Çip krizinde yeni gelişme! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretime ara verdi

Almanya, Fabrika, Fiesta, Ford, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çip krizinde yeni gelişme! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretime ara verdi - Son Dakika Ekonomi


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