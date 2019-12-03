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Cip ormanlık alanda alev alev yandı

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAAtaşehir'de ormanlık alanda bir cip alev alev yandı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de ormanlık alanda bir cip alev alev yandı. Cipteki yangının ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mevkiindeki ormanlık alandaki cipte çıktı. Offroad araçlarının kullandığı güzergahta ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunduğu öğrenilen cip henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yolun bozuk ve engebeli olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Alev Alev yanan cip kullanılamaz hale geldi. Orman İtfaiyesi'nden talep edilen destek üzerine, olay yerine ulaşan ekipler yanan cipe müdahale etti. Yangının ormana

ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi. Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cip ormanlık alanda alev alev yandı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:17 Kaynak: DHA
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