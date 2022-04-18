Cip otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

18.04.2022 13:35
Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta cipin önündeki otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta cipin önündeki otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15'te Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 HB 560 plakalı cip sürücüsü A.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir eden M.T.'nin kullandığı 57 AR 653 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada cipte yan koltuktaki bir yolcu yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin bir süre tek şeritten verildiği yolda oluşan araç parçaları kaldırılarak trafiğe açıldı.

Emniyet güçlerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Cip otomobile çarptı: 1 yaralı
Cip otomobile çarptı: 1 yaralı
Cip otomobile çarptı: 1 yaralı
Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

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Sinop, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cip otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cip otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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