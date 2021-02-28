Cip şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Cip şarampole devrildi: 1 yaralı
28.02.2021 13:04
Aydın'ın Köşk ilçesinde şarampole devrilen cipteki bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde şarampole devrilen cipteki bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesinden yola çıkan Mehmet K. idaresindeki 09 Y 0970 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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