Cip Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.



Kaza öğlen saatlerinde Siverek- Kahta yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 34 F 6421 plakalı cip kontrolden çıkarak takla attı ardından şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Fikri T., Süphan ve Mehmet Emin A.'yı ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



- Şanlıurfa

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