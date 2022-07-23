İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Saniye Olgun'un cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Balçıkhisar, Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

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