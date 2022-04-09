Cip sürücüsü tartıştığı taksi sürücüsüne çarptı - Son Dakika

İstanbul Zeytinburnu'nda bir cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına çarptı. Sürücülerin arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Olay, Beştelsiz Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, cip sürücüsü ile taksici arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından cip sürücüsü, yoluna devam etmek isteyen taksiye çarptı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaretlerle saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. - İSTANBUL