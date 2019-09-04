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Cip sürücüsü, yerde yatan çocuğu neredeyse eziyordu

3 saat önce

Cip sürücüsü, yerde yatan çocuğu neredeyse eziyorduÇin, (DHA)- Çin'de bir cip sürücüsü, otopark çıkışında yerde yatan çocuğun üstünden cipiyle geçerken son anda durumu fark edip durdu.

Cip sürücüsü, yerde yatan çocuğu neredeyse eziyordu

Çin, (DHA)- Çin'de bir cip sürücüsü, otopark çıkışında yerde yatan çocuğun üstünden cipiyle geçerken son anda durumu fark edip durdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüde, bir çocuğun otopark çıkışında yere uzandığı ve yattığı görüldü. Sonrasında ise bir cipin otoparkın çıkışına doğru hareket ettiği görüldü. Cipin sürücüsü, yerdeki çocuğu fark etmedi ve yoluna devam etti. Cipin sağ lastiği çocuğun üstünden geçerken sürücü, aracı durdurdu ve cipi geri aldı. Hemen aracından inen sürücü, çocuğun durumunu kontrol etmek istedi. Çocuğun, otoparkın yanındaki marketin sahibinin çocuğu olduğu ve sıcaktan bunaldığı için yere yattığı bildirildi.

Göğsünden hafif yaralanan çocuğun, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
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