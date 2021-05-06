'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı - Son Dakika

Gelişen teknoloji ile birlikte hem ülkeler arasında hem de şirketler arasında teknoloji savaşı devam ederken, dünyanın en önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sahip olduğu Neuralink'in şirketinde flaş gelişmeler yaşandı.

İnsan beynini bilgisayara bağlamayı amaçlayan Neuralink'in başkanı ve kurucu ortağı Max Hodak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şirketten ayrıldığı bilgisini takipçileriyle paylaştı.

AYRILIK NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Neuralink'teki başkanlık görevini bırakan Hodak, istifa açıklamasında, "Bazı kişisel haberlerim var: Bir süredir (birkaç haftadır) Neuralink'te değilim. Orada bir stil kazandım ve büyük destekçisi olmaya devam edeceğim. Artık yeni ufuklara yelken açıyorum" ifadelerine yer verdi.

İLERLEME KAYDETTİLER

Şirkette bir yandan istifanın etkisi yaşanırken, diğer yandan da insan beynine çip takılması için gereken çalışmalar devam ediyor.

2020'de ilk deneyini gerçekleştiren şirket, beyin hareketlerini çip yardımıyla ekranlara yansıtacak teknolojiyi domuzlar üzerinde denedi. Daha sonra ise beyinlerinin iki lobuna çip takılan maymunların hareketleri ekranlara yansıtıldı.

Şirket, beyne çip takılması yoluyla birçok sinirsel hastalığın tedavi edilebileceğini savunuyor.