Son Dakika Haberleri: Cip Tankere Çarptı: Ortalık Savaş Alanında Döndü

Cip Tankere Çarptı: Ortalık Savaş Alanında Döndü

1 saat önce

ABD'nin Ohio eyaletinde hatalı sollama yapan cip feci bir kazaya yol açtı.

ABD'nin Ohio eyaletinde hatalı sollama yapan cip feci bir kazaya yol açtı. 18 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen akaryakıt yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerde büyük bir patlama yaşandı. Görüntülerin kayda alındığı otomobilin de karıştığı kazada, genç sürücü ağır şekilde olmak üzere 3 kişi yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz

Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin! Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:18:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cip Tankere Çarptı: Ortalık Savaş Alanında Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]