Son Dakika Haberleri: Cip Tankere Çarptı: Ortalık Savaş Alanında Döndü

Cip Tankere Çarptı: Ortalık Savaş Alanında Döndü

37 dakika önce

- Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndüOHIO - ABD'nin Ohio eyaletinde hatalı sollama yapan cip, akaryakıt yüklü tankerle çarpışınca ortalık savaş alanına göndü.

Cip Tankere Çarptı: Ortalık Savaş Alanında Döndü, System.String[]
- Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

OHIO - ABD'nin Ohio eyaletinde hatalı sollama yapan cip, akaryakıt yüklü tankerle çarpışınca ortalık savaş alanına göndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Ohio eyaletinde hatalı sollama yapan cip feci bir kazaya yol açtı. 18 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen akaryakıt yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerde büyük bir patlama yaşandı. Görüntülerin kayda alındığı otomobilin de karıştığı kazada, genç sürücü ağır şekilde olmak üzere 3 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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