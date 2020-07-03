Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde seyreden TIR'a çarptı.
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde seyreden TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip önünde seyreden Latif Okçular idaresindeki 31 P 4316 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cip, TIR'ın dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay (55) araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker (62) ise ağır yaralandı. Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Cipteki 3 kişinin Bolu Abant'ta dijital para ile ilgili düzenlenen bir toplantıya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:49 Kaynak: DHA
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