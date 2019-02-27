Son Dakika Haberleri: Cip Tramvay Hattına Girdi: 2 Yaralı

Cip Tramvay Hattına Girdi: 2 Yaralı

9 dakika önce

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, durak bariyerlerini kırdıktan sonra tramvay hattına girdi.

Cip Tramvay Hattına Girdi: 2 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, durak bariyerlerini kırdıktan sonra tramvay hattına girdi. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gesi Cumhuriyet Mahallesi İldem 3 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu Abdullah Karakız idaresindeki 38 FB 524 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak tramvay hattına girdi. Tramvay raylarının üzerinden geçen cip, durak kenarında bulanan beton bariyerlere çarparak durabildi. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü Karakız ile araçta blulunan Levent Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 kişi ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza yapan cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Durakta kırılan demir bariyerlerin yerine şerit çekildi. Tramvay seferleri de aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:50 Kaynak: DHA

Gesi, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 01:59:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cip Tramvay Hattına Girdi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]