CIP Travel Antalyaspor : 22 - İzmir BŞB : 22

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 2'nci hafta karşılaşmasında CIP Travel Antalyaspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, 22-22 berabere bitti.



Süleyman Evcilmen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle başladı. 6-6'lık eşitlikten sonra CIP Travel Antalyaspor, rakibinin top kayıplarından iyi faydalanarak 9-6 öne geçti. Bu dakikadan sonra mücadeleyi bırakmayan konuk ekip 25'inci dakikada 10-9 üstünlüğü bularak maçta ilk kez öne geçti. Bundan sonraki 5 dakikada her iki takım da gol bulamadı. İlk yarının bitimine 1 saniye kala konuk takım bir gol daha bulunca devre İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 11-9 üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da CIP Travel Antalyaspor, 4 kez beraberliği yakalama fırsatı elde etmesine rağmen hücumlardan faydalanamadı.



Bitime 10 dakika kala İzmir ekibi 20-17 öne geçerek farkı yeniden 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra CIP Travel Antalyaspor, peş peşe goller buldu ve bitime 4,5 dakika kala, 2 kişi eksik oynamasına rağmen 20-20'lik eşitliği buldu.



İzmir ekibi beraberlikten sonra yeniden üstünlüğü ele geçirerek 22-20 öne geçti. Bitime 15 saniye kala Antalyaspor 22-22'lik eşitliği buldu. - ANTALYA