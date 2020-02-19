CIP Travel Antalyaspor sprcuları öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CIP Travel Antalyaspor sprcuları öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

CIP Travel Antalyaspor sprcuları öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren CIP Travel Antalyaspor, bir okulun 'Dialog' etkinliğine katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

CIP Travel Antalyaspor sprcuları öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren CIP Travel Antalyaspor, bir okulun 'Dialog' etkinliğine katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.


Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve Baş Antrenör Fatih Işık'ın yanı sıra oyuncuların tamamı gençlerin karşısına çıkarak spor, hentbol ve başarılı olmanın yolları başlıklarındaki sorularına yanıt verdi.


Baş Antrenör Fatih Işık'ın hentbol branşı ile verdiği bilgilerin ardından tüm oyuncular kendilerini tanıttı ve kariyerlerindeki başarılarını anlattı. Merak ettiklerini teknik heyet ve oyunculara soran öğrenciler, zaman zaman sporculara çeşitli sorular sordu. Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, Antalya'dan hentbol branşında daha önce liseler arası Dünya Şampiyonu çıktığını hatırlatarak, okulun bu konuda adım atması halinde destek vereceklerini söyledi. Dialog etkinliği, İrban'ın yaptığı teşekkür konuşması ve takım formasını okula hatıra bırakması ile sona erdi. - ANTALYA

Antalyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
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