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CIP Travel Antalyaspor tur peşinde

32 dakika önce

CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası rövanş karşılaşmasında karşılaşacağı HC Dobrogea Sud Constanta maçı hazırlıklarını tamamladı.

CIP Travel Antalyaspor tur peşinde, System.String[]

CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası rövanş karşılaşmasında karşılaşacağı HC Dobrogea Sud Constanta maçı hazırlıklarını tamamladı.

İlk maçını evinde oynayan ve rakibiyle 24-24 berabere kalan Antalya temsilcisi, HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşması için yarın Romanya'ya gidecek.


CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, yaptığı açıklamada, ilk maçta rakibi ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

Geçen yıl özveri ve mücadelenin sonunda yakaladıkları tarihi başarının sonucunu almak için sahaya çıkacaklarını belirten Işık, "İkinci maçta galibiyet ve tur için sahaya çıkacağız. Hafta boyunca oyuncularla birlikte ilk maçı değerlendirdik. Maçın hazırlıklarını tamamladık. Maçın favorisi rakip ancak turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi.

İki takım arasındaki EHF Kupası rövanş karşılaşması 8 Eylül Pazar günü Romanya'nın Köstence şehrinde oynanacak.

Antalyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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