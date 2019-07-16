Son Dakika Haberleri: CIP Travel Antalyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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CIP Travel Antalyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

2 saat önce

Erkekler Hentbol EHF Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek CIP Travel Antalyaspor'un rakipleri belli oldu.

CIP Travel Antalyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu, System.String[]
Erkekler Hentbol EHF Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek CIP Travel Antalyaspor'un rakipleri belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden CIP Travel Antalyaspor'un Erkekler Hentbol EHF Kupası'ndaki rakipleri Avusturya'da gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu.
Antalyaspor'u temsilen Hentbol Şube Sorumlusu Hakin İrban'ın katıldığı kura çekiminde 1. turda Romanya'nın HC Dobrogea Sud Constanta takımıyla eşleyen kırmızı beyazlı takım, ilk maçını 31 Ağustos ya da 1 Eylül 2019'da Antalya'da, rövanşı ise 7 veya 8 Eylül 2019'da Romanya'da oynayacak.
Akdeniz ekibi, turu geçmesi halinde ikinci turda ise Macaristan'ın Csurgoi KK takımıyla karşılaşacak. Bu turda ilk maçlar 5 veya 6 Ekim'de Antalya'da, rövanş maçı ise 12 veya 13 Ekim'de Macaristan'da oynanacak.
Antalyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:51 Kaynak: AA
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