Son Dakika Haberleri: CIP Travel Antalyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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CIP Travel Antalyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

53 dakika önce

Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden CIP Travel Antalyaspor'un Erkekler Hentbol EHF Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.

CIP Travel Antalyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu, System.String[]
Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden CIP Travel Antalyaspor'un Erkekler Hentbol EHF Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Avusturya'da gerçekleştirilen kura çekimine, Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakin İrban katıldı. Parkenin Akrepleri, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarındaki ilk maçını 31 Ağustos ya da 1 Eylül 2019 tarihinde Romanya'nın HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile Antalya'da oynayacak. İki takım, rövanşta ise 7 veya 8 Eylül 2019 tarihinde Romanya'da karşı karşıya gelecek.
İKİNCİ TUR DA BELLİ CIP Travel Antalyaspor'un EHF Kupası 1. Turunu geçmesi halinde ikinci turdaki rakibi de belli oldu. Parkenin Akrepleri 2'nci tura yükselirse Macaristan'ın Csurgoi KK takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu turda ilk maçlar 5 veya 6 Ekim'de Antalya'da, rövanş maçı ise 12 veya 13 Ekim tarihinde Macaristan'da oynanacak.
(İHA)
Antalyaspor, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
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