Son Dakika Haberleri: Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler
Son Dakika Güncel Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler

Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler

1 saat önce

Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettilerKOCAELİ'nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip uçurumdan yuvarlandı.

Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip uçurumdan yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere'de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler

Derince, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:57 Kaynak: DHA
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