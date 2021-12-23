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Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi - Son Dakika

Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi

23.12.2021 13:02
Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi

ABD'li çip üreticisi Intel, Çin'deki tedarikçilerine gönderdiği mektupta, "zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığı" iddiaları nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ürün, hizmet ve iş gücü kullanmamalarını istediği için özür diledi.

ABD'li çip üreticisi Intel, Çin'deki tedarikçilerine gönderdiği mektupta, "zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığı" iddiaları nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ürün, hizmet ve iş gücü kullanmamalarını istediği için özür diledi.

Şirketten WeChat ve Weibo hesaplarında yayımlanan Çince açıklamada, uyarının ABD yasalarına uyum amacıyla yapıldığı belirtilerek "Yol açtığımız dertler için değerli Çinli müşterilerimizden, ortaklarımızdan ve kamuoyundan özür diliyoruz. Intel, Çin için güvenilir bir teknoloji ortağı ve ortak gelişimin motoru olmayı sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Çip üreticisi şirketin, tedarikçilerine gönderdiği yıl sonu mektubunda, "Çok sayıda ülkenin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tedarik zincirinde Sincan bölgesinden iş gücü, ürün veya hizmetten yararlanılmaması gerektiği" belirtilmişti.

Mektubun, kamuoyuna yansımasının ardından şirket, Çin basınında eleştirilerin hedefi oldu ve sosyal medyada ürünlerine boykot çağrıları yapıldı.

Intel'in isteğini "kötü niyetli ve küstahça" şeklinde niteleyen milliyetçi çizgideki Global Times gazetesi, yayımladığı baş yazıda, "Intel ve diğer yabancı şirketler, Çin'in temel çıkarlarını zedeleyerek geniş Çin pazarından kar sağlamayı sürdüremeyeceklerini anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosu, ithalatı yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı

ABD Senatosu, 16 Aralık'ta Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

Tasarının onaylanmasının ardından ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan'daki insan hakları ihlalleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle Çin merkezli bazı biyoteknoloji ve gözetleme şirketleri ile bazı hükümet kuruluşlarını, Hazine Bakanlığı ise aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım listesine almıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan, Intel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çip üreticisi Intel, Sincan uyarısı nedeniyle Çin'deki tedarikçilerinden özür diledi - Son Dakika
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