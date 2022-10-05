Yüksek verimli işlemciler geliyor! Samsung, 1.4nm için tarih verdi - Son Dakika
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Yüksek verimli işlemciler geliyor! Samsung, 1.4nm için tarih verdi

05.10.2022 14:22
Yüksek verimli işlemciler geliyor! Samsung, 1.4nm için tarih verdi

Çip üretim hedefleriyle ilgili sunum yapan Samsung, 1.4nm teknolojisiyle üretilecek çip için tarih verdi.

Samsung, geçtiğimiz günlerde işlemciler için yeni üretim teknolojileri hakkında açıklama yaptı. Bu yıl 3nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Samsung, 1.4nm teknolojisi için tarih verdi.

TSMC'den sonra dünyanın en büyük ikinci yarı iletken üreticisi olan Samsung, birinci sıraya yükselmek istiyor. Yüzde 17.3 pazar payına sahip olan şirket, TSMC'nin yüzde 52.9'luk pazar payını azaltmak için kolları sıvadı.

Samsung, 1.4nm işlemci için çalışmalara başladı

Konu hakkında açıklama yapan Daiwa Capital Markets analisti SK Kim, "SEC'in (Samsung Electronics) uzun vadeli yarı iletken üretimi yol haritasına ilk kez rehberlik ediyor. Bu olayının TSMC ve piyasa beklentilerinden daha agresif olduğunu düşünüyorum. Samsung'un TSMC'yi geçme planının bir parçası olarak, şimdi ve 2027 arasında en gelişmiş yongalarının üretim kapasitesini üç katına çıkarması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Yüksek verimli işlemciler geliyor! Samsung, 1.4nm için tarih verdi

Samsung, 1.4nm teknolojisini 2027 yılında müşterilerine sunacağını duyurdu. Bununla birlikte Samsung, 2022 yılı sonuna kadar 3nm için seri üretime geçmeyi planladığının altını çizdi.

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2025 yılında 2nm çip üretimine başlayacak olan şirket, rekabeti bir üst seviyeye çıkaracak. TSMC'nin 2025 yılında planladığı 2nm üretim süreci haricinde çip üretimi ile ilgili harhangi bir yol haritası açıklamadığını belirtmekte fayda var.

Hem TSMC hem de Samsung, ABD'de çip üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Austin'de çip üretim tesisi bulnan Samsung, Taylor bölgesinde de üretim yapabilmek için 17 milyar dolarlık tesis inşa etmeye başladı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yüksek verimli işlemciler geliyor! Samsung, 1.4nm için tarih verdi - Son Dakika

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