Son Dakika Haberleri: Cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Şişli'de seyir halindeki lüks cip ve otomobilin yanına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı.

Şişli'de seyir halindeki lüks cip ve otomobilin yanına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı. Otomobil ve cipe çok sayıda kurlun isabet ederken olayda bir kişi ağır yaralandı.

Şişli'de seyir halindeki cip ve otomobile, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan cip ve otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy istikametinde saat 05: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir eğlence mekanından iki otomobille çıkan kişilerin üzerine Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 34 GOL 63 plakalı cip kaldırıma çıkıp çöp kutularına çarptıktan sonra durabildi. 34 BTR 578 otomobil ise cadde üzerindeki taksilere vurmaktan son anda kurtuldu. Cam ve kapısına çok sayıda kurşun isabet eden cipte bulunan 1 kişi, sırt, kol ve beline isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren otomobil kaçarken yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cip ve otomobilin çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek otomobillerde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı

Büyükdere Caddesi, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:29 Kaynak: DHA
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