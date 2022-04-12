Cip yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Cip yanarak kullanılmaz hale geldi

12.04.2022 15:37
Cip yanarak kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde hareket halindeki cip, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hareket halindeki cip, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Niksar-Ünye karayolu Cer Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, M.Ö. yönetimindeki 60 ACS 455 plakalı Land Rower marka cip, Akkuş istikametine seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alev topuna dönen araç adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Cip yanarak kullanılmaz hale geldi

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cip yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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