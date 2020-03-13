Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı - Son Dakika
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Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde cipin yanından geçerken aynaya çarpmarak savrulan motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı yaralandı.

Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde cipin yanından geçerken aynaya çarpmarak savrulan motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlüt Can Kılcı, yönetimindeki plakasız motosikletle, Orhan Ö.'nün kullandığı 06 FD 7668 plakalı cipin iddiaya göre sağından geçmek istedi. Kılcı, motosikleti ile cipin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje savruldu. Kazada başında kask bulunmayan Mevlüt Can Kılcı ve arkasında oturan Hakkı Cura (14) ile Batuhan Yıldırım (14) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Can Kılcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü Orhan Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Soruşturma sürüyor.


Mevlüt Can, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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