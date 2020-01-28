Cipin altında kaldı, yerde yatarken telefonla oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cipin altında kaldı, yerde yatarken telefonla oynadı - Son Dakika

Cipin altında kaldı, yerde yatarken telefonla oynadı

6 saat önce

Cipin altında kaldı, yerde yatarken telefonla oynadıABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisine çarpan cipin altında kaldı.

Cipin altında kaldı, yerde yatarken telefonla oynadı

ABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisine çarpan cipin altında kaldı. Çevredekiler, cipi kaldırarak kadını kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale ettikleri sırada, kadının telefonuyla ilgilendiği görüldü.

ABD'nin New York kentinin Lower East Side bölgesinde bir kadın, kendisine çarpan cipin altında kaldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, cipin altında kalan kadını kurtarmak için onlarca insanın koştuğu ve cipi kaldırdığı görüldü. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kadına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında ise kadının telefonuyla ilgilendiği görüldü.

Yerel medya, kadının sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadığını bildirdi.

Cipin altında kaldı, yerde yatarken telefonla oynadı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
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