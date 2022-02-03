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Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu

03.02.2022 12:27

Cipin altında kalmaktan son anda kurtulduMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir moto kuryenin, üzerine gelen cipin altında kalmaktan son anda kurtulması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir moto kuryenin, üzerine gelen cipin altında kalmaktan son anda kurtulması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konacık Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta U dönüşü yapan 35 ANK 768 plakalı otomobile, Bodrum- Turgutreis yolunda seyreden 48 BM 774 plakalı cip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüjde askıda kaldı. Cip ise yol kenarına yönelerek kaldırımda park halindeki motosiklete çarptı. Kazada moto kurye Murat E. ile otomobil sürücüsü Turgut A. hafif şekilde yaralandı. Kazadan hemen sonra bölgeden geçen Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Kaza güvenlik kameralarına yansıdı"

Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet üzerindeki kuryenin ana yola çıkmak için hareket ettiği, fakat üzerine doğru gelen cipi fark ederek motosikletten inip kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kuryenin cipin altında kalmaktan saliselerle kurtulması güvenlik kamerasına yansıyor.

Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Otomobil, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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