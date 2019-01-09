Son Dakika Haberleri: Cipin Arkasına Bağladıkları Leğenlerle Kaydılar

Cipin Arkasına Bağladıkları Leğenlerle Kaydılar

2 saat önce

Karabük'te, 4 arkadaşın cipin arkasına bağladıkları halattan tutunup karda leğenlerle kayması ilginç görüntüler oluşturdu.

Cipin Arkasına Bağladıkları Leğenlerle Kaydılar, System.String[]
Karabük'te, 4 arkadaşın cipin arkasına bağladıkları halattan tutunup karda leğenlerle kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Arkadaşların eğlenceli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi İbrahim Yücel, Emrah Çatalçam, Muhammet Aktaş ve Ali Uçmaz, akşam saatlerinde 2 bin rakımlı Keltepe mevkiinde bulunan Eğriova Göleti'ne gitti. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede arkadaşların cipin arkasına bağladıkları halattan tutunup evlerinden getirdikleri leğenlerin üzerinde kayması kendilerine eğlenceli anlar yaşattı. Arkadaşların kayak keyfini farklı şekilde yaşamaları cep telefonuna yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

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